Тридверна версія BMW 1-Series одержить обмежену серію (фото)

Тридверна версія BMW 1-Series одержить спеціальну модифікацію "Limited Sports Edition", яку планується випустити тиражем всього в 2000 екземплярів. Основна відмінність таких автомобілів від базових моделей - наявність спеціального стайлинг-пакету "M sport", що включає 18-дюймові колісні диски з покришками 205/45 спереду і 225/40 ззаду, нові передній і задній бампери і накладки на пороги кузова. Крім того, новинка оснащуватиметься жорсткішою і нижчою підвіскою, спортивними сидіннями і набором аксесуарів для оздоблення салону.

Замовити "Limited Sports Edition" можна буде на будь-яку тридверну BMW 1-Series, а його вартість становитиме від 3360 до 4660 євро, залежно від базової моделі.

Світовий дебют тридверної версії BMW 1-Series відбудеться навесні цього року на авто шоу у Женеві.

Лєнта.ру