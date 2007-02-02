На будівництво Донецького метро у держбюджеті передбачено 70 млн. грн.

На будівництво Донецького метрополітену з державного бюджету в 2007 році виділено понад 70 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку віце-прем`єр-міністр України, міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України Володимир РИБАК під час відвідин об`єктів станцій метро, що будуються.

За його словами, в 2007 році "з центрального бюджету різко збільшене фінансування метро", зокрема, донецькому метро цього року виділено понад 70 млн. гривень. “Завдяки цим коштам вдасться реально приступити до будівництва першої черги метрополітену в Донецьку протяжністю 9,5 км із Пролетарського району до центру”, - зазначив міністр.

Також, за словами В. РИБАКА, розглядатиметься можливість фінансування метро органами місцевого самоврядування, регіональної влади.

В.РИБАК повідомив журналістам, що прибув до Донецька за вказівкою прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, який доручив йому "розглянути ті проблемні питання, які є сьогодні у метробудівців України".

За словами віце-прем`єра, разом із губернатором області Володимиром ЛОГВИНЕНКОМ і мером Олександром ЛУК’ЯНЧЕНКОМ він розгляне "всі проблеми, пов`язані з будівництвом метро".

При цьому В. РИБАК додав, що має намір відвідати всі міста України, в яких будується метро, де також обговорить проблеми метробудівців.

* * * У 2006 році на будівництво метро в Донецьку бути витрачено 23 млн. грн. Тільки на підтримку вже створених об`єктів майбутнього донецького метрополітену необхідно близько 15 млн. грн. щорічно.

Будівництво метрополітену в Донецьку розпочалося в 1992-1993 рр., роботи ведуться дотепер.

Після запуску першої лінії будуватиметься друга лінія метро, що зв`яже центр міста із залізничним вокзалом.