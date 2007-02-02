Audi оголошує конкурс, приз - політ у космос

Німецький автовиробник Audi спільно з журналом New Scientist оголосив конкурс, переможцеві якого проплатять політ у космос. За умовами конкурсу будь-хто може відправити короткого листа, в якому назвати найбільший, на його думку, запатентований винахід людства і аргументувати свій вибір.

Усі листи мають бути відправлені до 30 квітня. Вибиратиме переможця журі, яке віддаватиме перевагу найбільш оригінальним винаходам і не менш оригінальній аргументації. Заповнити анкету і надіслати листа можна на сайт.

Акція стане частиною нової рекламної компанії Audi A6, яка спрямована на створення іміджу високотехнологічного автомобіля, повідомляє Marketing Week. Представники Audi запевняють, що до початку виробництва нового A6, компанія володіла 9 тисячами 621 патентом на винаходи, при тому, що американське космічне агентство NASA за свою історію одержало “тільки” 6 тисяч 509 патентів.

Переможцеві конкурсу проплатять політ на кораблі Xerus каліфорнійської компанії XCOR Aerospace, яка займається космічним туризмом. Апарат підніме переможця на висоту 100 кілометрів над Землею на швидкості близько 2500 кілометрів на годину.

Автолента.ру