Азаров: нова влада зацікавлена в електронному управлінні

Новий склад Кабінету міністрів зацікавлений у побудові в Україні електронного урядування, до реалізації якої будуть задіяні всі органи державної виконавчої влади, та досягненні стовідсоткової комп’ютерної освіченості громадян.

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з президентом корпорації «Майкрософт Інтернешнл» Жаном-Філіпом КУРТУА, повідомили УНІАН в прес-службі Кабміну.

М.АЗАРОВ зауважив, що з одного боку держава має висококваліфікованих розробників програмного забезпечення, що відмічає й корпорація «Майкрософт», яка користується їх послугами. З другого боку, зауважив він, країна має дуже низький рівень комп’ютерної грамотності – всього 25% населення володіють навичками в галузі інформаційних технологій. Тому, за словами глави уряду, формування інформаційного суспільства і електронного урядування необхідне Україні як обов’язкова умова переходу до економіки знань.

Під час зустрічі сторони визначили три напрямки співпраці. Перший – побудова базової інфраструктури «обчислення в хмарі», якою як сервісом користуються органи влади і громадяни. Друге - безпека інформаційного обміну, та третій напрямок – системи освіти, підвищення кваліфікаційного рівня в сфері електронно-цифрової техніки.

«Корпорація дуже хоче будувати надійні партнерські відносини з урядом та державними органами України для розвитку всіх цих трьох напрямків», - зазначив президент корпорації «Майкрософт Інтернешнл» Ж.КУРТУА.

М.АЗАРОВ визначив координаторів з української сторони за цими трьома напрямками: першого заступника міністра фінансів України Вадима КОПИЛОВА, керівника Комітету зв’язку та інформації України Леоніда НЕТУДИХАТУ та віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань України Володимира СЕМИНОЖЕНКА.