Лондон з Нью-Йорком з`єднає маршрутна ракета (фото)

NASA об`єднала зусилля з Virgin Galactic для того, щоби вивчити можливості створення надзвукової ракети для пасажирських перевезень, пише газета The Times. Такий апарат зможе долати відстань від Лондона до Нью-Йорка менш ніж за дві години.

Американське агентство NASA поділиться своїм досвідом у області космічних досліджень з компанією Virgin, що займається космічним туризмом, в обмін на допомогу в тестуванні устаткування і підготовці астронавтів на борту SpaceShipTwo, британського корабля, який в 2008 році почне випробувальні польоти.

Компанія Virgin Galactic планує перевезти своїх перших пасажирів вже в 2009 році. Двісті чоловік, які здійснять політ на висоті 130 кілометрів над земною поверхнею, вже забронювали місця і внесли депозити. Політ тривалістю в дві з половиною години обійдеться їм у 100 тисяч фунтів стерлінгів за один квиток. Подорож включатиме 5-хвилинну екскурсію у невагомість: ракета підніметься так високо, що пасажири зможуть побачити Землю з космосу.

Управляти SpaceShipTwo буде пілот Virgin Galactic Алекс Тай. За його словами, розробка надзвукового літального апарату, який зможе перевозити пасажирів з одного континенту на іншій, може зайняти десять років, вартість проекту - 1 мільярд фунтів.

Лента.ру