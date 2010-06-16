Ракета «Дніпро» успішно вивела на орбіту три супутники

Вчора, 15 червня, о 17.42 за київським часом у рамках програми "Дніпро" з пускового центру "Ясний" (Оренбурзька область, Російська Федерація) здійснено успішний пуск ракети-носія "Дніпро", яка успішно вивела на сонячно-синхронну орбіту швейцарський, французький і український супутники.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного космічного агентства України.

У повідомленні зазначається, що, зокрема, на орбіту виведено наступні супутники: "Prisma" Шведської космічної корпорації (SSC) - демонстрація технологій, пов`язаних з наведенням, навігацією, управлінням і маневруванням у складі супутникового угруповання; "Picard" Французького космічного агентства (CNES) - моніторинг характеристик Сонця з метою оцінки впливу коливань сонячної активності на клімат Землі та розширення знань про фізику Сонця.

Крім того, проведено перші льотні випробування українського блоку перспективної авіоніки (БПА) для системи управління РН "Циклон-4" і перспективних ракет-носіїв.

«Успішний пуск ракети "Дніпро" є яскравим прикладом плідної співпраці України і Російської Федерації в космічній сфері», - говориться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що цей пуск став 15-м запуском у рамках програми "Дніпро".

Довідка УНІАН. Ракета-носій "Дніпро" розроблена Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" і виготовлена Державним підприємством "Виробниче об`єднання "Південний машинобудівний завод" (м. Дніпропетровськ) у кооперації з українськими і російськими підприємствами.

Всього за програмою "Дніпро" запущено більше 50 космічних апаратів, що належать різним державним і приватним компаніям Росії, США, Англії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Єгипту, Саудівської Аравії й Малайзії.

Ракета-носій "Дніпро" створена на базі конверсійної міжконтинентальної балістичної ракети РС-20.

Важкі ракети РС-20 - за натовською класифікації SS-18 "Сатана" - наймогутніші в світі міжконтинентальні ракети. Перший випробувальний пуск відбувся в лютому 1973 року, ракету прийнято на озброєння 30 грудня 1975 року.