Forbes вважає безпечними лише чотири автомобілі

Американський журнал Forbes склав список найбезпечніших автомобілів, представлених на ринку США в 2006 році. На думку Forbes таких автомобілів всього чотири:

· Acura RL

· Honda Civic

· Saab 9-3

· Volvo S 80

Рейтинг був складений на основі результатів краш-тестів, а також з урахуванням дослідів американських автовласників, проведених службою Consumer Reports. Варто відзначити, що верхні рядки займають автомобілі Honda (у Європі Acura RL відома як Honda Legend).

Крім того в список потрапили дві шведські машини, де традиційно надають велику увагу безпеці. Характерно, що седан Volvo S80, що потрапив в список Forbes, є автомобілем першого покоління, тоді як в Європі вже представили нову модель.

Лєнта.ру