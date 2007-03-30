Гоночне відділення Nissan переробило купе 350Z на свій манер (фото)

Nismo - спортивне відділення компанії Nissan - представить власну версію купе 350Z на автосалоні в Нью-Йорку в квітні 2007 року. Це перша подібна версія Nissan Z за 37-річну історію моделі.

Зовні Nismo 350Z відрізняється аеродинамічною пластиковою обвіскою, що збільшує притисну силу. Вона включає новий передній бампер з нижнім спойлером, а також задній дифузор і велике антикрило.

Доопрацювання зазнали підвіска автомобіля і система вихлопу. Крім того, Nissan 350Z здобув нові гальмівні механізми Brembo і спортивні легкосплавні диски Nismo. Двигун V6 потужністю 306 кінських сил не змінився. Машини комплектуватимуться тільки шестиступінчастими механічними коробками передач.

Відділення Nismo (Nissan Motorsport International) було створене 1984 року. Воно займається підготовкою автомобілів Nissan до гонок, а також тюнінгом серійних моделей.

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