12 хвилин як на Землю повернувся космічний турист, а в черзі вже 12 осіб

До компанії Space Adventures, що займається відправкою туристів на МКС, подано 12 заявок на політ у космос. Як розповів у суботу віце-президент компанії Кріс Фаранетта (Cris Varanetta), "утворилася хороша черга - в ній, щонайменше, 12 осіб". При цьому він уточнив, що в списку потенційних космічних туристів "люди різного ступеня зацікавленості і готовності до польоту".

Нині, нагадав він, вартість польоту на МКС для космічного туриста становить близько 25 мільйонів доларів. Фаранетта також пообіцяв, що ім`я наступного космічного туриста буде названо в найближчі тижні.

Раніше в Роскосмосі повідомляли, що найближчий політ космічного туриста може відбутися лише 2009 року, оскільки на 2007-2008 роки всі місця в російських кораблях "Союз" зайняті. Восени 2007 року на МКС летить громадянин Малайзії, а навесні 2008 року - громадянин Південної Кореї. Обидва вони летять за міжурядовими угодами.

П`ятий космічний турист громадянин США Чарльз Сімоні, який провів на борту МКС 11 днів, сьогодні повернувся на Землю. 12 хвилин тому в розрахунковому районі Казахстану приземлився спусковий апарат корабля "Союз ТМА-9" з екіпажем 14-ої експедиції. На Землю також повернулися росіянин Михайло Тюрін і американець Майкл Лопес-Алегріа, які працювали в космосі більше 200 діб. За даними Центру управління польотами, стан усіх трьох задовільний.

Лента.ру