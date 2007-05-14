Американський солдат одержав премію за онлайн-щоденник про іракську війну

Книга, написана солдатом армії США про його службу в повоєнному Іракові, одержала Інтернет-премію Lulu Blooker 2007 року, повідомляє ВВС News. За свій твір під назвою "Моя війна: вбиваючи час в Іраку" (My War: Killing Time in Iraq) Колбі Баззел (Colby Buzzell) одержав 10 тисяч доларів.

Тим часом уряд Сполучених Штатів закриває солдатські блоги незалежно від їх змісту. За словами Пола Джонса (Paul Jones), голови журі премії, щоденник Баззела "може бути останнім відвертим і відкритим військовим блогом".

Військовослужбовець почав вести-онлайн щоденник невдовзі після того, як потрапив до Іраку, свої записи він робив з армійського інтернет-кафе. Щоденник був закритий армійським керівництвом, проте записи Баззела вже встигли викликати інтерес читачів.

На думку членів журі Blooker, блог солдата може дати уявлення про те, що відбувається в Іраку краще, ніж повідомлення ЗМІ. "Моя війна", крім загальної премії, одержала приз і як кращий зразок документальної літератури.

Вперше премія Blooker за кращу книжку по мотивах записів в онлайн-щоденнику була вручена 2006 року. Тоді лауреатом премії став блог під назвою "Джулі і Джулія: 365 днів, 524 рецепти і 1 маленька кухня".

Лента.ру