Opel розповсюдив перші фотографії нової Opel Corsa (фото)

Компанія Opel розповсюдила перші офіційні фотографії моделі Opel Corsa повністю нового покоління. Новинка буде доступна у версіях з три- і п`ятидверним кузовом хетчбек, проте зображень п`ятидверного автомобіля поки немає.

Нагадаємо, що нова Opel Corsa побудована на базі тієї ж платформи, що і Fiat Grande Punto. Автомобіль став помітно більшим за свого попередника, а також одержав виразний дизайн кузова, виконаний в стилі Opel Astra. У новинки - крупні фари головного світла складної форми, досить агресивне рішення переднього бампера з крупними повітрозаборникамі і виштамповки на задніх крилах.

Інтер`єр Opel Corsa нового покоління витриманий в грайливішому, ніж у Opel Astra стилі, але відрізняється продуманою ергономікою і якісними матеріалами оздоблення.

Комплектуватися новинка від Opel поки буде трьома бензиновими моторами об`ємом 1,0-, 1,2- і 1,4-літра і потужністю до 90 кінських сил, а також декількома турбодизелямі об`ємом від 1,3-літра до 1,7-літра і потужністю від 75 до 100 кінських сил.

У продажу Opel Corsa нового покоління з`явиться до кінця поточного року. Ціни на новинку поки не оголошені.

Лєнта.ру