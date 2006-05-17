Hyundai приступає до виробництва гібридного Hyundai Accent (фото)

Компанія Hyundai оголосила про початок серійного виробництва гібридних автомобілів. Першою новинкою стане Hyundai Accent, оснащений так званою "паралельною" гібридною системою, в якій використовується електромотор і малолітражний бензиновий двигун. Потужність першого становить 12 кіловат, а як другий використовується 1,4-літровий мотор, вже відомий по інших моделях марки.

Максимальна швидкість гібридного Hyundai Accent становить 164 кілометри в годину, а середня витрата палива - 5,3-літра на сто кілометрів пробігу. За традицією, "гібрид" оснащується також набором "нікелеметалгідридних" акумуляторів, які можна зарядити від бензинового мотора або при гальмуванні двигуном.

Для зниження ваги гібридний Hyundai Accent був побудований на власній алюмінієвій рамі, а також одержав ряд кузовних панелей, виконаних з "крилатого" металу. Нарешті, новинка одержала навіть спеціальні легкосплавниє колісні диски.

Варто відзначити, що поки гібридні автомобілі Hyundai продаватимуться тільки на азіатському ринку. Поставки аналогічних машин до Європи поки не плануються.

Лєнта.ру