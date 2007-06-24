У Харкові замість танків почали розробляти техніку для інопланетян
20:04, 24 червня 2007Наука та IT
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Монстр для блокбастера за романом Стругацьких
Техніку для інопланетної цивілізації почало розробляти Харківське конструкторське бюро імені Морозова, відоме на увесь світ своїми БТР-ами.
Секретна розробка призначена для зйомок фантастичного блокбастера "Заселений острів" за романом братів Стругацьких. На прохання режисера фільму Федора Бондарчука, фахівці створили незвичну машину, адже дія стрічки відбувається у XXII столітті. За умовами контракту, конструктори поки що не показують фантастичного монстра. Втім фахівці стверджують: унікальна машина працює безвідмовно і вже витримала перший іспит у зйомках.
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