У Харкові замість танків почали розробляти техніку для інопланетян

Техніку для інопланетної цивілізації почало розробляти Харківське конструкторське бюро імені Морозова, відоме на увесь світ своїми БТР-ами.

Секретна розробка призначена для зйомок фантастичного блокбастера "Заселений острів" за романом братів Стругацьких. На прохання режисера фільму Федора Бондарчука, фахівці створили незвичну машину, адже дія стрічки відбувається у XXII столітті. За умовами контракту, конструктори поки що не показують фантастичного монстра. Втім фахівці стверджують: унікальна машина працює безвідмовно і вже витримала перший іспит у зйомках.

5 канал