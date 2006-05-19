В Англії склали рейтинг надійності автомобілів (список)
Перші 12 рядків займають японські машини
Японські машини повністю зайняли десятку найнадійніших автомобілів у Великобританії.
Незалежна організація Warranty Direct, яка займається страховкою автомобілів у Великобританії, склала рейтинг надійності машин. При цьому були проаналізовані всі випадки поломок більше 55 тисяч автомобілів, що знаходяться в базі даних компанії.
Перші 12 рядків у рейтингу займають японські автомобілі. Десятка кращих виглядає так:
1 Honda Accord
2 Subaru Forester
3 Mazda MX-5
4 Mitsubishi Carisma
5 Toyota Yaris
6 Honda Civic
7 Nissan Almera
8 Honda CR-V
9 Toyota RAV4
10 Nissan Micra
Найнадійнішим неяпонським автомобілем на дорогах Великобританії виявився Jaguar X-type, що став тринадцятим. Втім, це швидше виключення для англійської марки: модель S-type розмістилася на 98, а решта "Ягуарів" взагалі не увійшла до сотні надійних.
Найнадійніший шведський автомобіль - Volvo S 40, що зайняв 15 місце. Компактна модель Ка виявилася найнадійнішою серед машин Ford - 22 місце. Серед продукції німецької лідирує Mercedes SLK, що став в загальному рейтингу двадцять п`ятим. Трохи менш надійні французькі Citroen Xsara (26) і чеські Skoda Octavia (29). Замикає список із ста автомобілів родстер Porsche Boxster.