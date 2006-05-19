В Англії склали рейтинг надійності автомобілів (список)

Японські машини повністю зайняли десятку найнадійніших автомобілів у Великобританії.

Незалежна організація Warranty Direct, яка займається страховкою автомобілів у Великобританії, склала рейтинг надійності машин. При цьому були проаналізовані всі випадки поломок більше 55 тисяч автомобілів, що знаходяться в базі даних компанії.

Перші 12 рядків у рейтингу займають японські автомобілі. Десятка кращих виглядає так:

1 Honda Accord

2 Subaru Forester

3 Mazda MX-5

4 Mitsubishi Carisma

5 Toyota Yaris

6 Honda Civic

7 Nissan Almera

8 Honda CR-V

9 Toyota RAV4

10 Nissan Micra

Найнадійнішим неяпонським автомобілем на дорогах Великобританії виявився Jaguar X-type, що став тринадцятим. Втім, це швидше виключення для англійської марки: модель S-type розмістилася на 98, а решта "Ягуарів" взагалі не увійшла до сотні надійних.

Найнадійніший шведський автомобіль - Volvo S 40, що зайняв 15 місце. Компактна модель Ка виявилася найнадійнішою серед машин Ford - 22 місце. Серед продукції німецької лідирує Mercedes SLK, що став в загальному рейтингу двадцять п`ятим. Трохи менш надійні французькі Citroen Xsara (26) і чеські Skoda Octavia (29). Замикає список із ста автомобілів родстер Porsche Boxster.

Лєнта.ру