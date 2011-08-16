Хакер за допомогою Facebook знайшов мародера, який украв у нього ноутбук

Чоловік, у якого під час заворушень у Лондоні вкрали ноутбук, знайшов мародера за допомогою Facebook.

Як повідомляє ВВС, минулого тижня з дому фахівця з інформаційної безпеки Грега Мартіна мародери вкрали ноутбук Macbook Pro та інші речі. Проте він встановив на комп'ютер спеціальну програму, що стежить за комп'ютером. З її допомогою Мартін одержав дані про профіль викрадача в соціальній мережі Facebook.

Пошуки зниклого пристрою Мартін детально описав в своєму блозі в записі «Чому не можна обікрасти хакера» .

За його словами, з першого звіту програми з'ясувалося, що викрадач протягом двох годин проглядав «відео з релігійними одкровеннями», автомобілі марки Mercedes А-класу і тільки потім зайшов на свою сторінку на Facebook. З соціальної мережі Мартін дізнався дані про ім'я і прізвище мародера, його вік і місце мешкання. Там же були і фотографії викрадача ноутбука.

Газета.ру