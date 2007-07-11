Київстар навчатиме дітей правильно користуватися мобільниками

Національний оператор мобільного зв`язку «Київстар» та Міністерство освіти й науки України в рамках соціальної програми «Київстару» «Мобільна культура» підписали Меморандум про співпрацю.

Як повідомили УНІАН у компанії "Київстар", меморандум підписали президент компанії «Київстар» Ігор ЛИТОВЧЕНКО і міністр освіти та науки Станіслав НІКОЛАЄНКО.

Основне завдання, яке ставлять перед собою компанія «Київстар» і Міносвіти - привернути увагу громадськості до необхідності виховання мобільно культурної молоді й запровадження в навчальних закладах освітньої програми, яка б допомогла школярам навчитися культурному користуванню мобільним зв`язком, дотримуючись правил мобільного етикету й поважаючи оточуючих.

Компанія «Київстар» виступила ініціатором запровадження освітньої програми для середніх навчальних закладів, метою якої є виховання у школярів культури користування мобільним телефоном, як у школі, так і за її стінами.

«Ми системно працюємо над програмою «Мобільна культура» вже три роки поспіль. Наш наступний крок направлений на формування мобільної культури у підростаючого покоління", - зазначив І.ЛИТОВЧЕНКО.

«Співпраця з компанією «Київстар» у рамках програми «Мобільна культура» направлена на формування етики мобільного спілкування у дітей та учнівської молоді, виховання культури користування мобільним зв`язком серед школярів», - сказав, у свою чергу, С.НІКОЛАЄНКО.

Довідка УНІАН. У 2005 році компанія "Київстар" почала програму «Мобільна культура». Основна мета програми - сформувати в українському суспільстві основні правила етики при спілкуванні по мобільному телефону.

Міносвіти також здійснило низку послідовних кроків у даному напрямку. В травні 2007 року видано наказ Міносвіти України №420 «Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу».