WikiLeaks: держслужби масово закуповують шпигунську техніку

Сайт WikiLeaks, який спеціалізується на розміщенні секретної інформації, оголосив у четвер про запуск нового проекту, присвяченого компаніям, які продають технології, що дозволяють державним службам вести стеження за своїми громадянами, передає агентство Франс Прес з посиланням на керівника і засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.



"Сьогодні ми викладаємо понад 287 документів, у яких розкривається реальний масштаб міжнародної індустрії стеження за масами людей - індустрії, яка продає технології як демократичним, так і диктаторським режимам, щоб стежити за населенням цілих країн", - заявив засновник WikiLeaks.



На сайті розміщена інформація про більш як 160 компаній у 25 державах, які займаються розробкою технологій, що дозволяють вистежувати людей за їх мобільними телефонами, адресами електронної пошти та історією пошукових запитів в інтернеті.



У списку компаній, що продають технології спостереження, на сайті WikiLeaks є дві російські - "Мобільний криміналіст" (Oxygen Software) і Speech Technology Center, зауважує РІА "Новости".



Крім того, сайт-партнер WikiLeaks Owni.fr у четвер поширив інформацію про те, що французька компанія Amesys надавала послуги режиму колишнього очільника Лівії Муамару Каддафі з пошуку і спостереження за лідерами опозиції в інтернеті.



Масштабна публікація нових даних на WikiLeaks, про яку оголосив Ассанж, стала першою з 24 жовтня 2011 року. Тоді ряд світових ЗМІ повідомив, що скандально відомий ресурс призупиняє розміщення даних.



Нині Ассанж, який є громадянином Австралії, очікує вердикту лондонського Верховного суду щодо його апеляції, поданої на рішення про екстрадицію до Швеції, де його звинуватили в сексуальних злочинах.



Слухання його апеляції відбудеться 5 грудня.



Гучний скандал навколо WikiLeaks вибухнув після публікації на сайті документів дипломатичної служби США. Як наголошується на сайті, більше 250 тисяч опублікованих файлів - найбільша в історії добірка конфіденційних документів, яка будь-коли потрапляла у відкритий доступ.