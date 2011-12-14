У Великому адронному коллайдері знайшли сліди «частинок Бога»

Відразу дві команди дослідників, які працюють незалежно одна від одної з Великим адронним коллайдером, напередодні повідомили про виявлення слідів бозонів Хіггса, що наділяють масою усі речовини у Всесвіті.

Про це пише газета «Экономические известия» (№222 від 14 грудня 2011 р.).

За даними команди Atlas, що складається з 3 тисяч учених, побачені ними «частинки Бога» мають масу 125 млрд. електронвольт. Вони у 125 разів важчі за протони (складові частини ядер атомів) і у 500 тис. раз важче за електрони.

Команда C.M.S., названа іменем використовуваного нею детектора частинок (Compact Muon Solenoid), також засікла сліди бозонів Хіггса масою 124 млрд. електронвольт. Отримання схожих результатів досліджень на двох відмінних один від одного гігантських детекторах дозволить звузити пошуки і вселяє упевненість, що незабаром існування бозонів Хіггса вдасться науково довести.

Зараз обидві команди об`єднують одержані дані, щоб визначити найбільш ефективний метод подальших пошуків. Фізики впритул наблизилися до найбільшого відкриття за останні 60 років.

«На даному етапі ми не можемо робити якісь висновки. Але, враховуючи прекрасну продуктивність, показану адронним коллайдером у нинішньому році, нам не потрібно багато часу для отримання даних, яких бракує. Ми вирішимо цю загадку в 2012 році», - повідомив учора офіційний представник Atlas Фабіола ДЖІАНОТТІ.

Згідно з висунутою у 1964 р. фізиком Пітером Хіггсом гіпотезою, бозон Хіггса додає масу частинкам, що складають атоми, з яких, у свою чергу, складаються усі речовини у Всесвіті. Доказів існування «божественної частинки» бракувало для остаточного визнання Стандартної моделі - найпопулярнішої теорії будови нашого світу.

Великий адронний коллайдер (ВАК) вартістю 8 млрд. дол. був спеціально збудований на кордоні Швейцарії і Франції для упіймання бозона Хіггса. У цьому прискорювачі заряджених частинок протони і важкі іони розгонилися по 27-кілометровому кільцевому тунелю до швидкостей, близьких до швидкості світла, і ударялися один з одним.

Протягом року дві групи вчених вивчили більш як 3 млрд. зіткнень розігнаних частинок, і лише у 10 випадках були зареєстровані сліди загадкової частинки. Якщо вірити фізикам, то побачити напряму бозон Хіггса практично немає шансів, оскільки він живе дуже мало.