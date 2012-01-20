У грудні спамери часто використовували новий прийом

Частка спаму в поштовому трафіку в грудні 2011 року зменшилася на 4,4% і становила в середньому 76,2%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Лабораторії Касперського».

У «Лабораторії Касперського» зазначили, що минулого місяця збереглася неприємна тенденція, пов'язана зі збільшенням частки шкідливого спаму, яка спостерігалася впродовж усього 2011 року. В грудні цей показник досяг 4%, що на 1% більше, ніж у листопаді. Напередодні зимових свят багато шкідливих повідомлень використовували тему Різдва, а також були підроблені під повідомлення від онлайн-магазинів про реєстрацію замовлень. За частотою спрацьовування поштового антивірусу перше місце як і раніше займає Росія (15,3%), чий результат, правда, знизився на 4,9%. За цим показником її майже наздогнали США (15,1%), що додали 0,9%.

Незмінним залишилося й лідерство Індії серед країн - розповсюджувачів спаму. Проте позиції інших держав, що входять у першу десятку, зазнали значних змін. Верхні рядки зайняли країни, частка яких у розповсюдженні світового поштового сміття, порівняно з листопадом, збільшилася більш ніж на 3%: Індонезія (+3,55%), Бразилія (+3,5%) і Перу (+3,5%). Водночас внесок Південної Кореї, що займала в листопаді друге місце, зменшився на 2,85%, що привело до того, що ця країна опинилася на п'ятій позиції. Частка решти учасників рейтингу змінилася не набагато - у межах 1%. У свою чергу, Росія піднялася на один рядок угору й опинилася на 14-му рядку.

Напередодні зимових свят збільшилася кількість спам-листів, що обігравали тему Нового року й Різдва. Загалом у поштовому трафіку частка таких повідомлень становила 6,8%. У зв'язку зі значним зниженням ділової активності у підприємств малого й середнього бізнесу - основних замовників спаму - на 13,5% зросла частка електронної кореспонденції, розісланої в рамках партнерських програм. Так, лідером серед популярних тематик поштового сміття в грудні стала реклама фармацевтичних препаратів (15,2%). Крім того, в чотири рази збільшилася й частка спаму «для дорослих», що можна пояснити ще й особливістю передноворічного періоду, коли багато користувачів більш розслаблені й не проти подивитися пікантне відео.

У грудні спамери часто використовували новий прийом, який вони запозичили у легітимних сервісів і онлайн-магазинів - пропозиції різних товарів зі знижкою за купонами. Багато товарів, що традиційно рекламуються в спамі, зокрема медикаменти, пропонувалося купити зі знижкою, право на яку давав "купон", що відображався в листі. Слід зазначити, що поступово подібні сервіси стають для підприємств малого й середнього бізнесу альтернативою спам-рекламі, й багато хто з них уже переключився на цей канал просування своїх товарів і послуг.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого й небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2010 року виручка компанії зросла на 38%, перевищивши 500 млн. доларів США.