Жінки вибрали ”Автомобіль року” (8 фото)
...і ще 8 кращих машин по номінаціях
Жіночий автомобільний інтернет-сайт Evecars.com підбив підсумки першого власного конкурсу на титул "Кращий автомобіль року", всі автомобілі-учасники якого були розбиті на 9 категорій, а в "абсолютному заліку" кращим був визнаний купе-кабріолет VW Eos.
|VW Eos
Члени журі обрали його за красиву зовнішність, відмінне шасі, пристосованість до повсякденних поїздок і місткість.
|Fiat Panda
Ідеальним "першим автомобілем" журі сайту Evecars.com вибрало маленьку Fiat Panda, яка сподобалася їм за моторну поведінку на дорозі, зручний салон і зручність при тісній парковці.
|Nissan Qashqai
У категорії "Маленький і красивий" виграв новий Mini, а в класі сімейних авто переможцем став Nissan Qashqai.
|Citroen C4 Picasso
|Hyundai Santa Fe
Кращою машиною для того, щоб возити дітей в школу, редакція Evecars вибрала семимісний Citroen C4 Picasso, а кращим сімейним позашляховиком став Hyundai Santa Fe, який завдяки парі додаткових сидінь у багажнику зміг обійти Land Rover Freelander і Honda CR-V.
|Audi TT
|BMW 3-Series
Найкращим спорткаром, на думку жінок, є Audi TT, який випередив Mazda RX-8 і BMW 3-Series Coupe, а найбільш вдала машина для ділової пані - BMW 3-Series з кузовом седан.
|Toyota Prius
Найбільш екологічно чистим автомобілем виявився "гібрид" Toyota Prius, ну а в категорії "найкрутіший кабріолет" переможцем став той таки VW Eos.
До журі цього конкурсу ввійшли сім жінок - редактори сайту Evecars.com і журналу Autocar, а також один чоловік, редактор популярного у Великобританії журналу WhatCar.