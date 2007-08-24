Жінки вибрали ”Автомобіль року” (8 фото)

Жіночий автомобільний інтернет-сайт Evecars.com підбив підсумки першого власного конкурсу на титул "Кращий автомобіль року", всі автомобілі-учасники якого були розбиті на 9 категорій, а в "абсолютному заліку" кращим був визнаний купе-кабріолет VW Eos.

Члени журі обрали його за красиву зовнішність, відмінне шасі, пристосованість до повсякденних поїздок і місткість.

Ідеальним "першим автомобілем" журі сайту Evecars.com вибрало маленьку Fiat Panda, яка сподобалася їм за моторну поведінку на дорозі, зручний салон і зручність при тісній парковці.

У категорії "Маленький і красивий" виграв новий Mini, а в класі сімейних авто переможцем став Nissan Qashqai.

Кращою машиною для того, щоб возити дітей в школу, редакція Evecars вибрала семимісний Citroen C4 Picasso, а кращим сімейним позашляховиком став Hyundai Santa Fe, який завдяки парі додаткових сидінь у багажнику зміг обійти Land Rover Freelander і Honda CR-V.

Найкращим спорткаром, на думку жінок, є Audi TT, який випередив Mazda RX-8 і BMW 3-Series Coupe, а найбільш вдала машина для ділової пані - BMW 3-Series з кузовом седан.

Найбільш екологічно чистим автомобілем виявився "гібрид" Toyota Prius, ну а в категорії "найкрутіший кабріолет" переможцем став той таки VW Eos.

До журі цього конкурсу ввійшли сім жінок - редактори сайту Evecars.com і журналу Autocar, а також один чоловік, редактор популярного у Великобританії журналу WhatCar.

Автолента