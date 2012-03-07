У США заарештовані лідери хакерської групи
01:01, 07 березня 2012Наука та IT
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Правоохоронні органи США повідомляють про затримання трьох керівників групи хакерів Lulz Security, яка взяла на себе відповідальність за зломи сервери Sony, ЦРУ, сенату США і британської поліції
Правоохоронніоргани СШАповідомляютьпро затриманнятрьохкерівників групихакерівLulz Security(скорочено -LulzSec), що взяланасебевідповідальністьзазломисервериSony, ЦРУ, сенатуСША ібританськоїполіції,повідомляєБі-бі-сі.
Якочікується, звинуваченнядвомзатриманимбудутьпред'явленівжесьогодні.
Операціюіз затриманняпроводилоФБР."МиобезглавилиLulz Security", -цитуєFox NewsпредставникаФБР.
За інформацієюамериканськоготелеканалу, одиніз затриманихлідерівLulz Securityдав свідченнянасвоїхколег.
Групахакерівпов'язаназ іншою групоюонлайновихактивістівAnonymous,якаоприлюдниламинулого місяцязаписпереговорівміжагентамиФБРілондонськимидетективами.
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