У США заарештовані лідери хакерської групи

Правоохоронні органи США повідомляють про затримання трьох керівників групи хакерів Lulz Security, яка взяла на себе відповідальність за зломи сервери Sony, ЦРУ, сенату США і британської поліції

Правоохоронніоргани СШАповідомляютьпро затриманнятрьохкерівників групихакерівLulz Security(скорочено -LulzSec), що взяланасебевідповідальністьзазломисервериSony, ЦРУ, сенатуСША ібританськоїполіції,повідомляєБі-бі-сі.



Якочікується, звинуваченнядвомзатриманимбудутьпред'явленівжесьогодні.



Операціюіз затриманняпроводилоФБР."МиобезглавилиLulz Security", -цитуєFox NewsпредставникаФБР.



За інформацієюамериканськоготелеканалу, одиніз затриманихлідерівLulz Securityдав свідченнянасвоїхколег.



Групахакерівпов'язаназ іншою групоюонлайновихактивістівAnonymous,якаоприлюдниламинулого місяцязаписпереговорівміжагентамиФБРілондонськимидетективами.

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