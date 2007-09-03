У Кіровоградській області сталася аварія на феронікелевому комбінаті
18:17, 03 вересня 2007Наука та IT
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Повідомлення МНС
У Кіровоградській області внаслідок порушення технологічного процесу на території ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» 1 вересня стався аварійний вилив 700 тонн шлаку і 100 тонн металу.
Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника головного управління МНС у Кіровоградській області Микола ЛЕСЬКІВ, причиною аварії стала тріщина, що утворилась в руднотермічній печі.
Станом на 3 вересня виробничий процес на комбінаті налагоджено. Піч, з якої стався аварійний вилив, працює в режимі розігріву залишків металу для його подальшого видалення та проведення заміни обладнання. Розслідує інцидент комісія ТОВ “Побузький феронікелевий комбінат”, яка повинна встановити розмір завданих збитків.
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