У Кіровоградській області сталася аварія на феронікелевому комбінаті

У Кіровоградській області внаслідок порушення технологічного процесу на території ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» 1 вересня стався аварійний вилив 700 тонн шлаку і 100 тонн металу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника головного управління МНС у Кіровоградській області Микола ЛЕСЬКІВ, причиною аварії стала тріщина, що утворилась в руднотермічній печі.

Станом на 3 вересня виробничий процес на комбінаті налагоджено. Піч, з якої стався аварійний вилив, працює в режимі розігріву залишків металу для його подальшого видалення та проведення заміни обладнання. Розслідує інцидент комісія ТОВ “Побузький феронікелевий комбінат”, яка повинна встановити розмір завданих збитків.