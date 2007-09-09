”Макларен” оштрафований за коробку передач

"Макларен" оштрафований на 50 тисяч доларів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на офіційний сайт "Формули-1". Цю суму британська команда заплатить за використання в Угорщині нової полегшеної коробки передач, яка не проходила краш-тест.

За словами представників "Макларена", йдеться про незначну модифікацію, тому повторний краш-тест не робили і просто поінформували Міжнародну федерацію автоспорту (ФИА) про зміни в конструкції.

Питання було розглянуте стюардами "Гран-прі Італії", який почався в п`ятницю. Судді дійшли висновку, що "Макларен" порушив статтю 16.1.2 технічного регламенту "Ф-1", згідно з якою слід проводити випробування будь-яких модифікацій кожного вузла в боліді. Як покарання на команду Рона Денніса накладений грошовий штраф у розмірі 50 тисяч доларів.

Угорський "Гран-прі" відбувся більше місяця тому, 5 серпня, і перемогу в тій гонці отримав пілот "Макларена" Льюїс Хемілтон.