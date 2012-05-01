Росія, Китай і Україна очолили "піратський список" США
00:41, 01 травня 2012Наука та IT
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Торговельне представництво США (USTR, міністерство, яке є частиною Виконавчого офісу Президента) опублікувало щорічний Спеціальний звіт 301 (список 301).
Цейсписоквключаєвсебе країни, що не забезпечуютьадекватнута ефективнуправовуохоронуінтелектуальноївласності.
Серед 13названихдержаввиявилисяРосія таКитай,Україна,Канада,Аргентина,Індія,Алжир,Чилі,Індонезія,Ізраїль,Пакистан,Таїланд іВенесуела.
СписокзновуочолилиРосія іКитай,де,якцитуєБі-бі-сі,"найбільшскладнозапобігти крадіжціінтелектуальноївласності".
Рештавіднесенідо категорії"потенційнонебезпечнихдляправовласників".
Серед країн, де справи з дотриманням авторських прав полягають дещо краще - Білорусь, Таджикистан, Туркменія і Узбекистан.
ПоявавспискуUSTRне тягнезасобоюсанкцій,однакйого авторирозраховують,що потрапляннявнього маєстимулюватиуряди країнактивнішеборотисяз піратством.
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