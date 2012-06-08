Януковича просять захистити IT-індустрію

А саме Закон України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» та Закон «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції". Про це йдеться у відкритому листі Президенту України найбільших українських IT-компаній, громадських організацій та ін.

Автори листа, зокрема, стверджують, що «зволікання може коштувати українській IT-індустрії її майбутнього». В листі зазначається, що в країнах-конкурентах, які борються за статус лідерів світового ринку програмного забезпечення, - Китаї, Індії, Росії, Білорусі, - вже сьогодні діють ефективні юридичні та економічні умови для стрімкого розвитку їх компаній. Якщо рівень діючого податкового навантаження в нашій країні залишиться тим самим, то, як стверджується в листі, «українські IT-компанії найближчим часом назавжди втратять конкурентоспроможність».

У листі висловлюється побоювання, що, незважаючи на консенсус суспільства, законодавчої та виконавчої гілок влади, «досі є такі, які займають недалекоглядну позицію й намагаються всіляко протидіяти набуттю чинності цих законодавчих ініціатив».

Представники галузі звертаються до В.Януковича з проханням «захистити державні інтереси України й стимулювати розвиток одного з найбільш багатообіцяючих секторів економіки - вітчизняної IT-індустрії - шляхом підписання зазначених у листі законів».

***

Довідка УНІАН. 24 травня Верховна Рада України прийняла в другому читанні закони України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» та «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції". Ці закони передбачають зниження для учасників IT-ринку прибуткового податку й податку на прибуток до 5%, а також звільнення від ПДВ. 31 травня закони були направлені на підписання Президенту України.