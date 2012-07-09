Російська "Вікіпедія" голосує за страйк

Голосування про можливий страйк, пише Лента.ру, було запущене 9 липня двома учасниками, один з яких входить до списку адміністраторів російської "Вікіпедії".



Автори ініціативи запропонували закрити доступ на російськомовний розділ сайту на добу з півночі 10 липня. За їх задумом, користувачі повинні перенаправлятися на прес-реліз про проведення страйку "на знак протесту проти введення цензури в Рунеті".



Учасники "Вікіпедії" побоюються, що через ухвалення закону про реєстр заборонених сайтів доступ до інтернет-енциклопедії може бути заблокований за відмову видалити деякі статті. Вибір дати пояснюється тим, що на 10 липня заплановано розгляд законопроекту у другому читанні.



До вечора 9 липня майже 200 авторів "Вікіпедії" висловилися за блокування ресурсу банером, ще 27 людей порахували, що достатньо текстового релізу, на який будуть перенаправлятися відвідувачі сайту. Проти ініціативи виступило близько 50 учасників.