Про новини Київського зоопарку можна дізнатися у Facebook
01:22, 19 липня 2012Наука та IT
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Розпочала роботу офіційна сторінка Київського зоопарку у Facebook.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, мета проекту – підвищення якості життя тварин, збереження цілісності території Київського зоопарку, пропаганда шанобливого ставлення до природи, забезпечення якісного відпочинку киян та гостей столиці тощо.
В повідомленні також зазначається, що 14 липня у пари коней Пржевальського народилося дитинча. У Київському зоопарку утримується 7 цих рідкісних тварин.
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