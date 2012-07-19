Про новини Київського зоопарку можна дізнатися у Facebook

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, мета проекту – підвищення якості життя тварин, збереження цілісності території Київського зоопарку, пропаганда шанобливого ставлення до природи, забезпечення якісного відпочинку киян та гостей столиці тощо.

В повідомленні також зазначається, що 14 липня у пари коней Пржевальського народилося дитинча. У Київському зоопарку утримується 7 цих рідкісних тварин.