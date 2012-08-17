Facebook повністю видалятиме фотографії за 30 днів

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на представника соціальної мережі.

Проблема в тому, що коли користувач вважає, що видаляє фотографію зі свого профайлу, він фактично лише надсилає адміністрації Facebook запит на видалення з серверів соцмережі. Хоча фотографії більше не видно на сторінці користувача, до видалення з сервера вона залишається доступною для перегляду за наявності прямого посилання на неї.

Досі Facebook не дотримувалася певних фіксованих термінів видалення фотографій з серверів, і цей факт викликав численні скарги користувачів і претензії регуляторів ринку.

У лютому ц.р. компанія визнала наявність проблеми. За даними Facebook, причиною тут була стара система зберігання фотографій, завантажених користувачами на ранніх етапах розвитку соцмережі.

Нова система зберігання фотографій передбачає максимальний термін остаточного видалення файлів з серверів Facebook протягом 30 днів після запиту, заявив її представник. В окремих випадках прямі лінки на фото припинять діяти швидше.

Facebook неодноразово зазнавала критики за принципи зберігання і використання персональних даних та контенту користувачів. Зокрема, напередодні влада Німеччини відновили розслідування проти соцмережі, звинувачуючи її в створенні великої бази даних фотографій користувачів без їх згоди для забезпечення роботи своєї технології розпізнавання облич.

Соцмережа, яка в травні ц.р. провела первинне публічне розміщення акцій на біржі (IPO), погодилася на незалежні перевірки дотримання приватності даних користувачів протягом 20 років.