На набережній Ялти з'явився безкоштовний інтернет

Як повідомила прес-служба мерії курортного міста, гроші з бюджету на проект Yalta free Wi-Fi не витрачали, ідею реалізували спонсори.

«Ялтинська влада з готовністю підтримала проект, надавши допомогу в узгодженні встановлення необхідного обладнання», - заявив мер міста Олексій Боярчук.

За інформацією фірми-підрядника, обладнання для користування Wi-Fi розміщено на дахах будинків на набережній, із кожним власником будівель питання вирішувалося індивідуально.

Швидкість роботи становить 2 мегабіти на користувача. «Цього цілком достатньо, щоб подивитися відеокліпи, послухати музику, перевірити пошту, але, приміром, скачування фільму буде проблематичним», - зазначили в мерії.