На набережній Ялти з'явився безкоштовний інтернет
04:14, 01 вересня 2012Наука та IT
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На набережній Ялти від пам'ятника Леніну до готелю «Ореанда» з'явилася зона безкоштовного Wi-Fi доступу до інтернет.
На ялтинській набережній з`явився безкоштовний інтернет
Як повідомила прес-служба мерії курортного міста, гроші з бюджету на проект Yalta free Wi-Fi не витрачали, ідею реалізували спонсори.
«Ялтинська влада з готовністю підтримала проект, надавши допомогу в узгодженні встановлення необхідного обладнання», - заявив мер міста Олексій Боярчук.
За інформацією фірми-підрядника, обладнання для користування Wi-Fi розміщено на дахах будинків на набережній, із кожним власником будівель питання вирішувалося індивідуально.
Швидкість роботи становить 2 мегабіти на користувача. «Цього цілком достатньо, щоб подивитися відеокліпи, послухати музику, перевірити пошту, але, приміром, скачування фільму буде проблематичним», - зазначили в мерії.
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