Уряд виділив на Національну програму інформатизації 8,5 млн. грн.

Кабінет Міністрів виділив на Національну програму інформатизації в 2007 році 8 млн. грн. 471 тис. грн.

Про це говориться у розпорядженні Кабміну від 26 вересня 2007 року № 805-р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2007 рік, їх державних замовників і обсягів фінансування», що є в розпорядженні УНІАН.

Розпорядженням, зокрема, передбачено виділення 1,2 млн. грн. на забезпечення розвитку єдиного веб-портала органів виконавчої влади, 700 тис. грн. – на створення інфраструктури електронного цифрового підпису, 370 тис. грн. виділено на створення інформаційної системи «Музейні фонди України» тощо.

Ряд галузевих програм інформатизації, внесених Кабміном до переліку Національної програми інформатизації на 2007 рік (створення інформаційно-телекомунікаційної системи органів держвлади тощо), фінансується за окремими програмами, і їх фінансування в Національній програмі інформатизації не відображено.