У Києві в підземних переходах тепер можна заряджати мобільні (фото)

У підземному переході біля Шулявського ринку з`явилися два апарати, що нагадують монетний таксофон, за допомогою яких протягом декількох хвилин можна зарядити батарею мобільного телефону.

Звісно, послуга коштує грошей - за 10 хвилин апарат візьме з вас шість гривень. При цьому інструкція із застосування на автоматі обіцяє, що за цей час мобільний заряджатиметься приблизно наполовину, залежно від віку батареї.

Принцип роботи простий: купуєш у продавця жетон, підключаєш мобілку до штекера - спалахує червоний індикатор. Опускаєш жетон - колір міняється на зелений, кладеш телефон у «відсік санітарної обробки», і зарядка почалася.

На жаль, скористатися ноу-хау зможе не кожен: роз`єми є практично для всіх телефонів, але якщо ваша трубка заряджає від USB або ви віддаєте перевагу телефонам фірми Fly, вас чекає розчарування. Самі апарати особливого попиту у перехожих не мають - більшість лише з цікавістю читають інструкції про застосування зарядника.

На жаль, так і не вдалося з`ясувати, кому ж належить ідея установки автоматів. Залишається лише сподіватися, що це диво техніки провисить тут подовше. Адже не секрет, що без цілодобової охорони апарати можуть зникнути або «зламатися» у будь-який момент. Адже якщо експеримент вдасться, зарядки з`являться і в інших столичних переходах.

Комсомольская правда в Украине