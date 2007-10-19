У Росії збудують один з найпотужніших суперкомп`ютерів Європи

Міжвідомчий суперкомп`ютерний центр Російської академії наук (МСЦ РАН) спільно з HP і Intel створять в Росії один з найпотужніших суперкомп`ютерів Європи. Пікова продуктивність цієї системи становитиме 100 терафлопс (трильйонів операцій з плаваючою крапкою за секунду). Про це стало відомо на прес-конференції, присвяченій цій події.

Суперкомп`ютер буде створений на базі вже діючої системи продуктивністю в 7,7 терафлопс, зібраної із 160 серверів HP Bladesystem і встановленої в МСЦ. Під час другого етапу будівництва кількість серверів буде збільшена до 470, що дасть змогу підвищити пікову продуктивність системи 45 терафлопс. На початку 2008 року продуктивність системи зросте до 100 терафлопс, що поставить російську систему в список з 50 найбільш високопродуктивних суперкомп`ютерів світу.

Представники МСЦ зазначили, що на другому і фінальному етапі побудови системи будуть використані чотириядерні процесори Intel (зараз у системі МСЦ використані двоядерні рішення), що дасть змогу істотно зменшити розміри кластера та його енергоспоживання - система складатиметься з 18 стандартних серверних стійок, що майже вдвічі менше розмірів будь-якого аналогічного суперкомп`ютера.

Лента.ру