Чернівці випередили Донецьк і Київ за кількістю смартфонів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Лідерство Чернівців, яким вдалося обігнати Донецьк (проникнення - 20,3%) і Київ (20,1%), експерти оператора пов'язують з тим, що в регіоні проживає значний відсоток «заробітчан» і жителів, які мають родинні зв'язки за кордоном. У них, як правило, високі доходи, а також є можливість часто користуватися 3G-сервісами європейських операторів зв'язку.

Четверте і п'яте місця у цьому рейтингу посіли Крим і Луганськ, відповідно, з результатами 19,6% і 18,1%.

Усього в мережі «МТС Україна» налічується близько 3,5 млн смартфонів, що на 1,3 млн більше, ніж минулого року.

Згідно з оцінкою мережі «Цитрус», у листопаді 2012 року – січні 2013 року в Україні було продано понад 50 тис. смартфонів iPhone 5 (Apple) на суму близько 500 млн грн за середньої вартості смартфона близько 9-10 тис. грн.

iPhone 5 зайняв майже 50% ринку смартфонів у грошовому вираженні за період листопад-січень.

Усього у IV кварталі 2012 року у світі було продано понад 47,8 мільйона цих пристроїв, що стало новим рекордним показником для смартфонів.