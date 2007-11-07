Sony Ericsson представила три нові мобільники (фото)

Компанія Sony Ericsson представила три нові мобільні телефони, повідомляє Лента.руз посиланням на Engadget.

Sony Ericsson K660i призначений для роботи в мережах GSM і UMTS. Мобільник підтримує протоколи пакетної передачі даних HSPDA (до 14,4 мегабіта на секунду) і EDGE. Новинка орієнтована на роботу з інтернетом, для чого передбачений режим ландшафтного розташування веб-браузера на екрані і графічний курсор, керований джойстиком. Також на телефон встановлено модуль для читання RSS-потоків, що відображається на дисплеї в режимі очікування. Решта характеристик новинки є стандартними для серії K.

Музична розкладачка W380i є заміною W300i і не підтримує мережі третього покоління (3G). W380i дозволяє управляти перемиканням музичних композицій за допомогою переміщення телефону в просторі. Комплектація мобільника поки невідома.

W890i також є оновленням серії Walkman, мобільників-медіаплеєрів від Sony Ericsson. На відміну від W380i, ця модель підтримує 3G, виконана в стандартному форм-факторі і оснащена 3,2-мегапиксельною камерою. W890i також перемикає треки від струшування телефону.

Новинки з`являться у продажу в першому кварталі 2008 року.