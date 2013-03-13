США оштрафували Google за незаконний збір даних
Інтернет-компанія Google уклала угоду з владою США про виплату 7 мільйонів доларів в якості штрафу за незаконний збір даних користувача при роботі над сервісом Street View.
Ще 2010 року стало відомо, що спецавтомобілі Google, які роблять фотографії для сервісу Street View, впродовж кількох років незаконно збирали інформацію з незахищених Wi-Fi-мереж, пояснює РІА "Новости". У США це стало предметом розслідування Федеральної комісії з комунікацій (Federal Communications Commission, FCC).
У квітні минулого року FCC навіть оштрафувала Google на 25 тисяч доларів за перешкоджання в розслідуванні. Тоді компанія називала звинувачення на свою адресу необгрунтованими.
За домовленістю, укладеною з 38 американськими штатами, інтернет-гігант, крім виплати штрафу, знищить електронні адреси й паролі, які компанія у період з 2008 по 2010 рік отримала з бездротових мереж при створенні свого проекту.