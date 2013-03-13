США оштрафували Google за незаконний збір даних

Ще 2010 року стало відомо, що спецавтомобілі Google, які роблять фотографії для сервісу Street View, впродовж кількох років незаконно збирали інформацію з незахищених Wi-Fi-мереж, пояснює РІА "Новости". У США це стало предметом розслідування Федеральної комісії з комунікацій (Federal Communications Commission, FCC).

У квітні минулого року FCC навіть оштрафувала Google на 25 тисяч доларів за перешкоджання в розслідуванні. Тоді компанія називала звинувачення на свою адресу необгрунтованими.

За домовленістю, укладеною з 38 американськими штатами, інтернет-гігант, крім виплати штрафу, знищить електронні адреси й паролі, які компанія у період з 2008 по 2010 рік отримала з бездротових мереж при створенні свого проекту.