США роблять ставку на принципово нове джерело газу

Адміністрація Джорджа Буша вважає вкрай важливою державну підтримку науково-технічних розробок з комерційного видобутку природного газу з морських підводних родовищ газових гідратів, зокрема в Арктиці, йдеться в поданій до Конгресу США доповіді головного контрольного управління американського Конгресу.

Запаси газових гідратів, які називають "горючим снігом", за даними Міненерго США, оцінюються в 200 тисяч трильйонів кубічних футів, або "в сто разів більше, ніж всі технічно дотупні запаси природного газу в США", зазначається в документі.

У ньому уточнюється, що в 2006 році американський федеральний уряд направив на наукові дослідження щодо газових гідратів 8,6 мільйона доларів. 2007 року дослідження, що фінансуються з федерального бюджету, були сфокусовані, зокрема, на таких напрямах, як "підтвердження можливості видобутку газових гідратів в Арктиці", а також "встановлення можливості дистанційного виявлення і часткового визначення якісних характеристик арктичних (газових) гідратів".

Потенційна розробка родовищ газових гідратів є складовою частиною зусиль уряду США у галузі "технологій, що змінюють гру" (Game Changing Technologies), які розглядаються енергетичним відомством країни як технології, "здатні принциповим чином змінити уявлення про ресурси нафти й газу", наголошується в доповіді.

"Запаси природного газу метану, що міститься в метанових газових гідратах, оцінюється в сто разів більше, ніж запаси газу, технологічно доступні з традиційних родовищ, що може змінити уявлень про необхідність імпорту природного газу з інших країн", - наголошується в документі.

Газові гідрати зовні нагадують сніг або рихлу кригу, які можуть зберігати свою структуру при позитивних температурах. Вони поширені в природі і найчастіше залягають в розрізах осадкових порід на материках і дні океанів. Вважається, що запаси газових гідратів можуть набагато перевищувати запаси природного газу у вільному стані.

РІА "Новости"