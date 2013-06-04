НАТО створює сили швидкого кіберреагування
НАТО до жовтня створить сили швидкого реагування на кібератаки.
Міністри оборони 28 країн НАТО домовилися створити сили швидкого реагування на кібератаки, повідомив сьогодні генсек Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен.
"Ми домовилися створити команди швидкого реагування для захисту систем НАТО", - сказав він журналістам по завершенні першого дня міністерської зустрічі. За словами Расмуссена, операційна готовність сил швидкого реагування на кібератаки, в завдання яких буде також входити захист комп'ютерної інфраструктури окремих країн НАТО, буде забезпечена до жовтня. Про це повідомляє РІА «Новости».
Як сказав генсек НАТО, у 2012 році проти альянсу було скоєно в цілому 2,5 тисячі кібератак.
Міністри оборони НАТО вперше обговорили заходи взаємодії щодо захисту від кібератак, які, за словами Расмуссена, стають все більш витонченими.
У листопаді 2012 року НАТО провела командно-штабні навчання з кіберзахисту для перевірки технічного і експлуатаційного потенціалу альянсу. Навчання проводилися за вигаданим сценарієм, згідно з яким кібератаки наносилися проти НАТО і національних інфраструктур країн-союзниць.
Нова стратегічна концепція НАТО, затверджена в листопаді 2010 року на саміті в Лісабоні, визначає кіберзахист в якості одного з пріоритетів. Рада НАТО у 2008 році затвердила акредитацію Центру кіберзахисту НАТО в Таллінні і присвоїла йому статус міжнародної військової організації. Зараз у роботі центру беруть участь десять країн: США, Естонія, Німеччина, Словаччина, Італія, Литва, Латвія, Іспанія, Угорщина та Польща.