Черновецькому не дає спокою тунель під Ла-Маншем?

Київський міський голова Леонід Черновецький доручив столичним фахівцям розглянути можливість будівництва автомобільного тунелю під Дніпром, який би з`єднував обидва береги річки.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Денис Басс, повідомляє прес-служба адміністрації.

За словами Басса, комунальна корпорація "Київавтодор" надала пропозиції щодо внесення до програми соціально-економічного та культурного розвитку Києва на 2008 рік розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва тунелю від станції метрополітену "Лівобережна" до площі Перемоги на умовах концесії.

"Після розробки та затвердження техніко-економічного обґрунтування буде визначено вартість, терміни виконання та доцільність спорудження автомобільного тунелю", - зазначив заступник мера.

"Зважаючи на те, що будівництво об`єкту буде досить капіталоємким, ми залучатимемо кошти інвесторів, звичайно ж на конкурсних умовах. Можливо, проїзд тунелем буде платним", – додав він.

Міська влада прагне реалізувати цей проект до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. Будівництво такого тунелю допоможе значно розвантажити дороги та мости Києва.

Українська правда