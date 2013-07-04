Рівненська міліція отримала наказ стежити за інтернетом
05:34, 04 липня 2013Наука та IT
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У Рівненській області співробітники міліції проводитимуть щоденний моніторинг Інтернет-видань та соціальних мереж на предмет виявлення інформації про події, що можуть викликати суспільний резонанс.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, таке рішення прийняв начальник УМВС в області генерал-майор міліції Василь Лазутко.
На його думку, проведення моніторингу сприятиме врегулюванню оперативної та криміногенної обстановки в області та недопущенню поширення антисоціальних настроїв на території області, підтриманню авторитету правоохоронних органів.
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