Рівненська міліція отримала наказ стежити за інтернетом

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, таке рішення прийняв начальник УМВС в області генерал-майор міліції Василь Лазутко.

На його думку, проведення моніторингу сприятиме врегулюванню оперативної та криміногенної обстановки в області та недопущенню поширення антисоціальних настроїв на території області, підтриманню авторитету правоохоронних органів.