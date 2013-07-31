23-річний умілець підключив інтернет на міліцейській хвилі

Як повідомили УНІАН у прес-групі управління СБУ в Донецькій області, правоохоронці встановили, що 23-річний мешканець міста Вугледар, використовуючи відповідне програмне й технічне обладнання, незаконно підключав до інтернету жителів кількох населених пунктів області. Ця, не узгоджена з контролюючими органами діяльність, призвела до створення радіоперешкод спецкористувачам – МВС і ДСНС, оскільки передача інтернет-сигналу здійснювалася в діапазоні, використовуваному вказаними службами при ліквідації аварій, координації пошукових заходів тощо.

За матеріалами СБУ органами міліції було відкрито кримінальне провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) ККУ.

У рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою вилучено 10 одиниць телекомунікаційного й передавального обладнання на загальну суму понад 200 тис. грн. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність до 6 років позбавлення волі.