Єврокомісія рекомендує віддати під Wi-Fi більше радіочастот
18:00, 01 серпня 2013Наука та IT
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Нове дослідження Єврокомісії рекомендує розширити спектр хвиль, що використовуються для Wi-Fi.
До 2016 року частка Wi-Fi у передачі даних може зрости до 78%
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Комісії.
Згідно з повідомленням, останнє дослідження продемонструвало, що в 2012 році найбільшу частку у передачі даних безпрововодним шляхом становила передача даних з мережі Інтернет через Wi-Fi для смартфонів та планшетів.
При цьому, дослідження зазначає, що до 2016 року ця частка може зрости до 78%.
У зв’язку з цим дослідження рекомендує надати додатковий спектр радіочастот для використання мережі Wi-Fi, а також спростити дозвільні процедури в цій сфері.
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