Єврокомісія рекомендує віддати під Wi-Fi більше радіочастот

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Комісії.

Згідно з повідомленням, останнє дослідження продемонструвало, що в 2012 році найбільшу частку у передачі даних безпрововодним шляхом становила передача даних з мережі Інтернет через Wi-Fi для смартфонів та планшетів.

При цьому, дослідження зазначає, що до 2016 року ця частка може зрости до 78%.

У зв’язку з цим дослідження рекомендує надати додатковий спектр радіочастот для використання мережі Wi-Fi, а також спростити дозвільні процедури в цій сфері.