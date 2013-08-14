Корпоративний рейдер скуповує акції Apple

За словами інвестора, у нього вже була розмова з головою компанії Apple Тімом Куком, найближчим часом вони планують продовжити її, передає агентство Reuters.

Наразі Apple сильно недооцінена, вважає інвестор-активіст. Він вважає, що акції американського виробника повинні торгуватися на рівні 700 дол. за штуку.

Про свою бесіду з Т.Куком він повідомив і в своєму мікроблозі в Twitter. Інформація про інтерес К.Айкана до дітища Стіва Джобса підштовхнула акції Apple вгору - на початку торгової сесії на Nasdaq цінні папери подорожчали на 4,75% - до 489,57 долара на акцію, передає РосБізнесКонсалтинг.

Деякі аналітики погодилися з тим, що Apple необхідно розширити свою програму викупу. Найбільша технологічна компанія світу цього року зазнала тиску з боку акціонерів - доходи і зростання прибутку виробника iPhone і iPad стали сповільнюватися.

Тільки за останній рік 77-річний інвестор розгорнув корпоративну війну проти більше 10 компаній. Однією з них стала Dell - К.Айкан нині є другим за величиною акціонером після виконавчого директора компанії Майкла Делла.