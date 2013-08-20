У Росії створюють кібервійська

"Кіберпростір - зараз це завдання сформульоване, вже є рішення, щоб створити кіберкомандування і новий рід військ в міністерстві оборони. Ми вже взаємодіяли з потенційними людьми, які там працюватимуть, і виробляємо зараз загальний концепт тієї програми, яку потрібно буде нам у цій справі розвивати ", - сказав Григор'єв в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Створений як аналог Агентства перспективних досліджень США (DARPA), російський Фонд перспективних досліджень має сприяти розробкам в інтересах оборони країни. Обов'язкова умова - якісно нові результати у військово-технічної, технологічної, соціально-економічній сферах. Бюджет Фонду на 2013 рік - 2,3 мільярда рублів.