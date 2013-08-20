Стрімко зростають продажі смартфонів і планшетів (дослідження)

Про це йдеться в результатах дослідження компанії GFK Ukraine, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

При цьому в сегменті смартфонів зростання становило 56%, тоді як обсяги продажу інших груп телекомунікаційного сектора, як і раніше, падають. Зокрема, на 26% порівняно з аналогічним періодом 2012 року впав продаж мобільних телефонів, факсів – на 17%, стаціонарних телефонів – на 1%.

Обсяги продажу на ринку інформаційних технологій зросли у 2-му кварталі 2013 року на 14,4% - до 2,56 млрд грн. При цьому, за даними GFK, найстрімкіше продовжує зростати продаж медіа-планшетів, які частково замінюють електронні книжки і ноутбуки, що, за прогнозами експертів, «може бути однією з причин поступового падіння обсягу продажу цих груп товарів». Зростають також обсяги продажу групи мишок і клавіатур, збільшення продажу останніх пов'язано з попитом на док-станції з клавіатурою, які купують власники планшетів. Одночасно зростає ринок накопичувачів, а ринок моніторів, навпаки, скорочується.

Обсяг ринку офісної техніки в другому кварталі 2013 року показав негативну динаміку: порівняно з показником другого кварталу 2012 року продаж зменшився на 3,5% - до 184 млн. грн. Така тенденція, на думку експертів, обумовлена скороченням продажу принтерів. Обсяг продажу багатофункціональних пристроїв у другому кварталі 2013 року залишився стабільним, а ринок сканерів вперше за тривалий час продемонстрував зростання.

Довідка УНІАН. GFK Ukraine – українська дослідницька компанія, входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group. У 2011 році обсяг продажу GFK Group становив 1,37 млрд євро.