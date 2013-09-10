Apple сьогодні може представити iPhone 5S і його бюджетну версію (фото)
12:59, 10 вересня 2013Наука та IT
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Сьогодні Apple проведе презентацію нових гаджетів компанії. Очікується, що всесвітньо відомий виробник покаже новий смартфон, бюджетну версію iPhone 5 і оновлену операційну систему IOS7.
Можлива інструкція до телефону / Фото: Nowhereelse.fr
Для Apple вихід смартфона дуже важливий, оскільки компанія отримує величезні прибутки за рахунок iPhone. Очікується, що в новому смартфоні буде використаний дисплей IGZO замість Retina, процесор частотою від 1,6 ГГц і оперативна пам'ять розміром 2 Гб.
Крім того, девайс буде оснащений камерою на 12-мегапікселів, а діагональ екрану може бути збільшена до 4,3 дюйма замість нинішніх 4.
Раніше повідомлялося, що Apple може випустити дешеву версію свого флагманського смартфона iPhone.
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