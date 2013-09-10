Apple сьогодні може представити iPhone 5S і його бюджетну версію (фото)

Для Apple вихід смартфона дуже важливий, оскільки компанія отримує величезні прибутки за рахунок iPhone. Очікується, що в новому смартфоні буде використаний дисплей IGZO замість Retina, процесор частотою від 1,6 ГГц і оперативна пам'ять розміром 2 Гб.

Крім того, девайс буде оснащений камерою на 12-мегапікселів, а діагональ екрану може бути збільшена до 4,3 дюйма замість нинішніх 4.

Раніше повідомлялося, що Apple може випустити дешеву версію свого флагманського смартфона iPhone.