Apple назвала дату презентації нових моделей iPhone

Дата проведення заходу - 10 вересня. Презентація стартує в 10 ранку за тихоокеанським часом або о 20:00 за Києвом.

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Очікується, що головними подіями заходи мають стати оновлення в лінійці телефонів Apple - iPhone 5S, що прийшов на зміну iPhone 5, а також «бюджетний» iPhone 5C з різнокольоровими пластиковими корпусами, повідомляє The Verge.

Імовірно, iPhone 5S отримає двоядерний процесор, ще більше оперативної пам'яті, 13-мегапіксельну камеру і дисплей, виготовлений за новою, більш енергоефективною технологією.

Також очікується, хоча і з меншою часткою ймовірності, презентація iPad наступного покоління.