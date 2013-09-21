П’ята частина гри GTA заробила понад мільярд доларів за три дні
18:53, 21 вересня 2013Наука та IT
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Найновіша версія відеогри Grand Theft Auto (GTA) за три дні продажів заробила понад мільярд доларів
Офіційна обкладинка гри / Зображення: rockstargames.com
Наразі це – рекорд для світу розваг: жодна інша компʼютерна гра чи навіть художній фільм не заробляли за такий короткий термін такий прибуток від продажів, повідомляє Радіо Свобода.
За перший день у крамницях пʼята Grand Theft Auto заробила 800 мільйонів доларів. На її розробку пішло близько 5 років, її кошторис, за різними даними, – до 270 мільйонів доларів.
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Grand Theft Auto – пригодницька відеогра, розроблена шотландською студією Rockstar North. Критики звинувачують авторів гри у надмірному використанні теми насильства.
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