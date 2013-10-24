Імовірність зіткнення "кримського" астероїда із Землею зросла у 7 разів

Ймовірність зіткнення 400-метрового астероїда 2013 TV135 із Землею у 2032 році знов збільшилася - за підсумками спостережень за два тижні вона становить 1 шанс на 9,09 тисячі.

Як передає РІА «Новости», про це свідчать дані, опубліковані на сайті астероїдного підрозділу НАСА.

Спочатку ризик зіткнення оцінювався в 1 шанс на 63 тисячі, проте в минулі вихідні за результатами спостережень його було збільшено до 1 шансу до 14 тисяч. Тепер у вчених є дані 220 спостережень з 8 жовтня, і ймовірність падіння було знов збільшено до 1 шансу на 9,09 тисячі.

Проте ризик зіткнення все одно залишається дуже низьким - ймовірність, що 400-метровий астероїд благополучно розминеться із Землею знизилася на тисячні частки відсотка, з 99,992% до 99,989.

Астероїд, який одержав індекс 2013 TV135, було виявлено співробітником Кримської обсерваторії Геннадієм Борисовим, який відкрив цей об'єкт за допомогою власного любительського телескопа під час спостережень. Обчислити орбіту астероїда йому допоміг російський астроном-любитель Тімур Крячко. Потім відкриття було підтверджене російськими обсерваторіями "Ка-Дар" і обсерваторією мережі МАСТЕР (ДАІШ МГУ) в Бурятії, а також астрономами з Італії, Британії та Іспанії.

"Кримський" астероїд одержав найнижчий 1-й клас за Туринською шкалою небезпеки астероїдів. Це означає, що ризику практично немає, проте він все ж таки не нульовий. Серед відомих астероїдів тільки ще один - 2007 VK184 - має ранг 1 за шкалою. Сила вибуху у разі падіння 2013 TV135 на Землю оцінюється в 2,5 тисячі мегатонн.

Проте подальші спостереження можуть виключити ризик катастрофи. Так, у січні 2013 року фахівці НАСА повністю виключили ймовірність зіткнення із Землею астероїда Апофіс, який тривалий час був головним символом астероїдної небезпеки, і спочатку мав 4-й клас за Туринською шкалою.