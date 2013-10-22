Кримський астероїд назвали одним з найнебезпечніших для цивілізації

Нещодавно відкритий українським вченим астероїд несе набагато серйознішу небезпеку, ніж передбачалося раніше. Небесне тіло кілька днів тому помітив співробітник кримської лабораторії ДАІШ МДУ ім. Ломоносова Геннадій Борисов. За його словами, астероїд 2013 TV135 може зіткнутися з нашою планетою 26 серпня 2032 року.

Спочатку така ймовірність була вкрай мала - 1 на 63 тисячі, проте всього через кілька днів NASA підняла таку ймовірність до 1 на 14 тис., повідомляє Сегодня.

«Я сам зробив особливий телескоп, розрахований на пошукові завдання. Він і виявив астероїд. Згодом вже інші лабораторії визначили орбіту і стало відомо, що це потенційно небезпечний астероїд, тобто існує можливість зіткнення з Землею», - каже Геннадій Борисов, який став і відкривачем першої української комети.

На тему: Кримські астрономи відкрили астероїд, який може зіткнутися з Землею

Кримський астероїд, як його вже називають деякі ЗМІ, наділили 1 класом за Туринською шкалою небезпеки. Це означає, що ймовірність зіткнення вкрай мала, однак вона не нульова. «Цей астероїд - один з найнебезпечніших з тих, що раніше відкривалися», - каже Борисов. За його словами, такий ранг має тільки один - 2007 VK184, але «його вважають вже не таким небезпечним».

«Якщо великий астероїд зіткнеться із Землею, ймовірно станеться катастрофа, подібна до тієї, що призвела до зникнення динозаврів. Я впевнений, що це зітре з лиця землі нашу цивілізацію», - наводять американські ЗМІ слова професора Стенфордського університету Скотта Хьюбарта. За його словами, проблема в тому, що програми з захисту від астероїдів NASA далеко не завжди здатні передбачати зіткнення. «Ми не можемо бачити астероїди, що рухаються з боку Сонця при денному світлі. Чим вони менші і темніші, тим складніше їх помітити», - каже учений.