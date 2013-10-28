За два роки американські діти стали вчетверо частіше користуватися планшетами

Американська організація Common Sense Media оголосила про результати її другого дослідження щодо використання дітьми медіа в США ("Використання медіа дітьми віком до 8-ми років в Америці 2013").

Найвизначнішим результатом дослідження виявився значний стрибок у використанні мобільних пристроїв. Впродовж двох років кількість дітей, що користуються планшетами, зросла з 8% до 40%, а кількість таких, що користуються смартфонами підскочила з 52% до 75%.

Попереднє аналогічне загальнонаціональне дослідження в США проводилося два роки тому - в 2011 році.

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Серед інших висновків дослідження: