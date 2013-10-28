За два роки американські діти стали вчетверо частіше користуватися планшетами
19:40, 28 жовтня 2013Наука та IT
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Кількість малюків до 2-х років, що користуються мобільними пристроями, зросла з 10% до 38%. Час користування ними потроївся.
Загальна кількість дітей-користувачів мобільних пристроїв майже подвоїлася / Фото: appleinsider.ru
Американська організація Common Sense Media оголосила про результати її другого дослідження щодо використання дітьми медіа в США ("Використання медіа дітьми віком до 8-ми років в Америці 2013").
Найвизначнішим результатом дослідження виявився значний стрибок у використанні мобільних пристроїв. Впродовж двох років кількість дітей, що користуються планшетами, зросла з 8% до 40%, а кількість таких, що користуються смартфонами підскочила з 52% до 75%.
Попереднє аналогічне загальнонаціональне дослідження в США проводилося два роки тому - в 2011 році.
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Серед інших висновків дослідження:
- Середній час, який дитина витрачає на користування мобільним пристроєм, потроївся - з 5-ти до 15-ти хвилин на день.
- Загальна кількість дітей, що користуються мобільними пристроями, майже подвоїлася - зростання з 38% до 72%.
- Кількість малюків до 2-х років, що користуються мобільними пристроями, зросла з 10% до 38%.
- Використання "традиційних" медіа, як то телебачення, комп'ютер, ігрові приставки, скоротилося на півгодини на добу.
- Серед бідніших сімей лише третина завантажують освітні програми на мобільні пристрої для своєї дитини. Серед багатших сімей це роблять 75% батьків.
- Телебачення і досі лишається основним медіа для дітей - 58% дітей дивляться телевізор щодня. Мобільним пристроєм щоденно користуються лише 17% дітей.
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